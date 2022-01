Lalo llega a los 120 días (FOTOS)

En su día 107 como alcalde municipal, Eduardo Rivera Pérez presentará el informe de sus primeros 120 días de gobierno, tiempo en el cual lo más criticado ha sido que no logró controlar al ambulantaje, la creciente percepción de inseguridad que es del 82 por ciento, su negativa a organizar los plebiscitos en las juntas auxiliares y su insistencia para cobrar el Derecho al Alumbrado Público.

Este lunes el panista llevará a cabo su informe alejado del Centro Histórico, en la colonia Bosques de San Sebastián a las 7:30 horas; se realizará en la calle y será un evento totalmente austero, como si fuera simpatizante de Andrés Manuel López Obrador.

Compara su gobierno con el de Claudia Rivera

En sus primeros tres meses y medio, el presidente municipal se ha enfocado a compararse con el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, principalmente en temas como el ambulantaje al decir que logró retirarlos de la calle 5 de Mayo, además de minimizar el problema evidente de seguridad, afirmando que la administración pasada incluso inició con peor percepción de inseguridad.

Además, el alcalde le declaró la guerra al Congreso del Estado, que le quitó la oportunidad de cobrar el Alumbrado Público, pues interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia le permita cobrar este concepto que le daría un ingreso de 140 millones de pesos.

Por si faltara poco también mintió a los poblanos al decir que no contaba con recurso para generar acciones; sin embargo la tesorera Municipal, María Isabel García Ramos lo desmintió al informar que el gobierno municipal cerró con un subejercicio de 400 millones de pesos.

En contraste el alcalde se ha enfocado a generar obra pública, así como impulsar programas para evitar la violencia contra la mujer; e impulsó el programa estancias infantiles que aún continua en proceso de implementarse al 100 por ciento.

Se desborda la inseguridad con Eduardo Rivera Pérez

El alcalde Eduardo Rivera no corrigió el rumbo de Puebla sino que lo empeoró, pues en 90 días de su administración la percepción de inseguridad en la capital se disparó: 81.9 por ciento de los poblanos no se sintió seguro. Es decir, 13 por ciento más de las cifras que dejó Claudia Rivera, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Ambulantes provocan trifulca en pleno Centro Histórico

Asimismo, entre sus primeros 120 días el ambulantaje manchó el lema “Contigo y Con Rumbo”, pues el 5 de enero se adueñó de la calle 5 de Mayo, supuesta joya de la corona del gobierno municipal y el 20 de enero un grupo de comerciantes armó una trifulca en el Zócalo de la Capital.

Eduardo Rivera busca cobrar el DAP

El alcalde Eduardo Rivera Pérez acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrar a los poblanos el Derecho de Alumbrado Público (DAP), ya que anunció que interpuso una controversia constitucional para que este tribunal le permita recaudar este servicio público.

Rivera Pérez sí tenía presupuesto

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez fue exhibido por su tesorera municipal, María Isabel García Ramos, pues el panista juró y aseguró que Claudia Rivera Vivanco no le dejó ni un solo peso para ejercer en los primeros meses de su gobierno. No obstante, la funcionaria municipal reconoció ante los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda que culminaron el 2021 con un subejercicio de cerca de 400 millones de pesos.

Plan para corregir el Rumbo

El edil explicó que durante su trienio se implementarán seis grandes estrategias: Escudo Puebla, Impulsa Puebla, Ciudad de 10, Médico Contigo, Estancias Infantiles y Contigo Mujer; bajo cinco ejes rectores: Recuperación Económica, Desarrollo Humano, Seguridad, Urbanismo y Medio Ambiente, así como Gobierno Innovador y Finanzas Sanas; se ejecutarán 26 programas y 759 líneas de acción que darán solución a las problemáticas más sentidas de la población.

Sin embargo no explicó cómo se van a desarrollar ni cuánto presupuesto utilizará en cada uno de estos proyectos.