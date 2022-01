Alfredo Adame denuncia ante Fiscalía de CDMX a pareja por “pegarle a un anciano”

Luego de la pelea que protagonizara en contra de una pareja de jóvenes, por un incidente vial; el conductor Alfredo Adame, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y levantó una denuncia por agresión y robó.

Alfredo Adame aseguró, que la pareja le robó una cadena valuada en 15 mil pesos, por lo que tiene todos los elementos para poder incriminarlos, ya que presentó todas las evidencias para poder proceder en contra de sus agresores.

“Les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar: el primero es homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar; el segundo es lesiones, injurias y amenazas, traigo la rodilla cortada, golpes, y todo este rollo; el tercero es robo con violencia; el cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano, yo tengo 63 años y soy un adulto mayor; y el quinto que es muy, pero muy grave, es que están usando a una niña, a una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos”, señaló Adame.