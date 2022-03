Magaly Chávez novia de Alfredo Adame afirma que ¡sigue siendo virgen! (VIDEO)

Magaly Chávez, ex participante de enamorándonos, señaló que habló con Alfredo Adame para que se tomaran la relación amorosa más despacio, pues aseguró que a pesar de que el conductor le ha manifestado querer casarse con ella, la modelo pidió calma ya que todavía es virgen.

“Me dijo, ‘escoge’ y yo ‘espérate, vámonos poco a poco’, todavía no ha habido ni…y no, todavía no, todavía sigo siendo virgen, sin cuchiplancheo todavía”, aseveró Magaly Chávez.