Ser blanca y privilegiada es difícil en México: Sofía Niño de Rivera

Ante las críticas por bromear sobre delicados temas sociales y políticos en sus shows de stand up, Sofía Niño de Rivera, explicó cómo lidia con los haters que la atacan por “ser mujer, ser blanca, ser privilegiada, ser comediante y libre”.

" Ser mujer, blanca y privilegiada es difícil porque te van a criticar desde todos lados. Las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país, libres me refiero a libertad de expresión, o sea, realmente no les molesta decir lo que piensan; es difícil porque te van a criticar por todos lados” , dijo la comediante en entrevista con Yordi Rosado.

La famosa actriz y comediante de 40 años recordó la más reciente polémica en la que se vio envuelta, pues en el especial en el que estuvo para Amazon Prime se burló de Jesús, y muchos internautas pidieron que no tomara la religión a burla y que tuviera más respeto por las personas y algunos temas, aunque hubo algunos que también la defendieron.

Sofía Niño de Rivera aseguró que el mejor método para que ya no le afecten los comentarios negativos, es simplemente ignorarlos.

La mujer que participó en la tercera temporada de LOL, y quien es considerada como la primer mujer que presentó un show de comedia en Netflix, el cual se publicó en el 2016, considera que una de las razones más fuertes por las que es blanco de críticas es por hablar de temas que aún son tabúes.

Sofía Niño de Rivera también respondió a los señalamiento que se hicieron en su contra cuando se viralizó un video de ella diciendo que el ganar 30 mil pesos mensuales era insuficiente para cubrir sus necesidades y superarse; esto cuando ella tenía 28 años de edad y estaba participando en la serie de Netflix, ‘El Club de Cuervos’.

“No puedes hablar nunca de dinero, porque hay gente que gana menos que tú, pero también hay que gente que gana más que yo. El problema del mexicano y del latino es que no les gusta que la gente se supere, no le gusta que si no viene de cero creas en algo, no les gusta que una mujer sea exitosa”, concluyó.