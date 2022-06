¿Por qué Pedrito Sola no soporta al Escorpión Dorado? Aquí te decimos todo (VIDEO)

Luego de que el Escorpión Dorado visitara el estudio de Ventaneando y Pedrito Sola le restregara en la cara lo mal que le caía, el youtuber Alex Montiel, quien caracteriza el personaje enmascarado, reveló desde cuando comenzó el “odio” del conductor de espectáculos.



“Según yo, cuando se le atraviesa el Escorpión en la garganta a Pedrito Sola fue cuando hice un video con Daniel Bisogno, que Daniel, ya sabemos, si en televisión dice lo que dice y le vale mad*e, pues en internet y en un lugar que es totalmente libre con la irreverencia del Escorpión dijo lo que dijo”, comentó en su videoblog.



Fue hace cuatro años cuando el polémico actor declaró en el programa: “La gente me pregunta: ‘¿Verdad que Pedrito no es gay?’ y les digo: ‘No, Pedrito es don puto de los de toda la vida’”. Alex Montiel aseguró que en ese momento no mencionó nada al respecto porque no tenía la suficiente confianza para hacerlo, contrario a Daniel Bisogno, quien sostiene una hermandad con Pedrito.



“De repente, en algún sentido, Pedrito se molestó con el personaje y no le gustó el personaje supongo por las cosas que se dijeron ahí y por las cosas que contestó Daniel, pero entre las patas me llevó a mí, ni modo que se pelee con Daniel”, mencionó.



Además, Alex Montiel contó cómo fue el incómodo momento con Pedro Sola en el programa Ventaneando, detrás de cámaras.

“El Escorpión” aseguró que la actitud del conductor fue falta de profesionalismo y elogió a las personas que tienen la madurez emocional para reírse de sí mismos, como han hecho Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

El youtuber narró que al concluir el programa se tomó fotografías con todos los conductores, excepto con Pedro, quien solo apareció en la foto grupal, pero no quiso estar al lado del comediante.

Con información de Infobae