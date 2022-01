Merlo revictimiza a Liliana Lozada al responsabilizarla por su feminicidio (VIDEO)

La secretaria general del PRI y diputada local, Isabel Merlo Talavera, sacó a relucir la misoginia de su partido nuevamente al revictimizar a Liliana Lozada asegurando que la seguridad depende de que no se vayan a lugares inseguros, además de adjudicar su feminicidios a una cita entre particulares a la que acudió.

A lo largo de las pasada dos semanas, el PRI ha demostrado la poca sensibilidad a los temas de género en el estado, pues luego de justificar que Jorge Estefan Chidiac llamara “diputadilla” a Inés Parra, ahora revictimizó el caso del feminicidio de Liliana Lozada, la poblana que viajó a Atlixco por cuestiones laborales y no regresó de nuevo a casa.

Esta es la posición de la dip @MerloIsabel , sobre el caso de #LilianaLozada . Explica que debido a que fue una cita entre particulares en un lugar inseguro, tuvo consecuencias pues no es un problema de seguridad pública @Diario_Cambio @rochapress pic.twitter.com/dvTS9CXG8z

En entrevista, la secretaria general del partido, Isabel Merlo, aseguró que los actos como los feminicidios no son algún problema de la seguridad pública, puesto que son eventos que no son predecibles para las autoridades dado que están regidos por el comportamiento de la ciudadanía.

En ese sentido, señaló que la seguridad depende de varias partes, en donde el ciudadano debe de prevenirse comunicándose con su familia constantemente y además, no acudir a lugares que se consideren peligrosos o de riesgo.

La diputada aseguró que el caso de Liliana Lozada fue un acto en donde dos particulares pactaron una cita que como consecuencia desembocó en un feminicidio, dejando a un lado el hecho de que la joven poblana partió a Atlixco para trabajar según relatan los familiares de la víctima.

“El tema de la seguridad es un asunto de dos o de varias partes, una de ellas es el ciudadano o la ciudadana que tiene que tener previsto algún mecanismo de comunicación con la familia, con los seres queridos; y lo otro no acudir a lugares que pudieran considerarse de riesgo, lamentablemente el caso conocido (el de Liliana Lozada), fue una situación en donde de particular a particular pactan una cita y bueno las consecuencias están ahí”, señaló la diputada.