Reestructuración al Poder Judicial da un paso adelante, reforma se aprueba en comisiones (VIDEO)

La iniciativa para reestructurar al Poder Judicial avanza en el Congreso del Estado, después de que las Comisiones de Gobernación y Procuración y Administración de Justicia aprobaron el dictamen, incluyendo una serie de modificaciones, a fin de garantizar su autonomía.

Entre las modificaciones que destacan es la eliminación de los juicios ciudadanos en contra de magistrados para que éstos sean removidos de sus cargos desde el Congreso local, ya que será responsabilidad del Consejo de la Judicatura atender estos temas.

Asimismo, se eliminó la propuesta en cuanto a la designación de magistrados de que si no se alcanza las dos terceras partes en el Congreso, el Ejecutivo estatal tendrá que mandar otra propuesta en un plazo no mayor a 30 días, y si aún así no se pudiera designar al perfil éste sería elegido por el gobernador en un periodo no mayor a 30 días.

Durante este martes los integrantes de ambos órganos legislativos sesionaron durante más de tres horas a puerta cerrada, a fin de integrar en el dictamen las propuestas presentadas por las bancadas del PRIAN, además de las que enviaron de forma individual los diputados morenistas, Roberto Solís e Iván Herrera, así como la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia.

Dentro de las modificaciones planteadas por la panista se encuentra una relacionada al artículo séptimo transitorio, que establece que el Consejo de la Judicatura tendrá la facultad para que en un plazo de 120 días iniciar procedimientos de remoción contra integrantes del Poder Judicial sujetos a conflictos de interés por su situación de parentesco con otros integrantes del poder, considerándose este hecho como violatorio a los derechos de los trabajadores y generar la presentación de amparos y acciones de inconstitucionalidad.

Ante ello propuso que sean los propios empleados quienes entreguen públicamente un informe sobre sus lazos familiares con otros integrantes del Poder Judicial, siendo esta medida aceptada por el resto de legisladores.



La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia adelantó que presentará una modificación al artículo 7 transitorio de la Reforma al Poder Judicial, para evitar atentar contra el derecho de los trabajadores. pic.twitter.com/UeJHrPcCZX

— Daniel Sandoval (@ODanielSandoval) October 4, 2022

Otro hecho que se acordó es que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa será un órgano autónomo no sólo en sus resolutivos, sino que también tendrá independencia presupuestaria

Asimismo, en la iniciativa del mandatario estatal se planteó la creación de la Comité de Implementación que buscaba coordinar la integración y operatividad de los cuatro órganos que integrarán el Poder Judicial, no obstante, fue descartado por las modificaciones que se realizaron en la sesión de este martes.

En sentido contrario, se acordó la creación de un Sistema de Evaluación aplicable a todos los integrantes del Poder para garantizar un buen desempeño. Además, se modificó que, en la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional, se garantice la paridad de género, aunque esto entrará en vigor hasta que se designen los nuevos magistrados y magistradas.

Del mismo modo, también se determinó establecer un control de constitucionalidad en el Poder Judicial para que éste vigile que los 217 municipios de la entidad estén sujetos a la Constitución local, pues en caso contrario podrán imponer acciones de inconstitucionalidad en contra de las administraciones que realicen estos actos.

Se tiene previsto que la Reforma, con las modificaciones establecidas este martes, suba al pleno de la sesión ordinaria de este jueves, para que sea votada por los 41 diputados y diputadas integrantes del Poder Legislativo.