Le responden a Maluma con nueva versión feminista de Hawái (VIDEO)

Una de las canciones que ha causado gran furor en las últimas semanas es ‘Hawái” del reguetonero Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma; sin embargo, lo que está en boca de todos actualmente es la versión feminista de la popular melodía.

La encargada de crear esta nueva versión es la cantante española Beatriz Luengo, quien logró responder al nuevo tema del ‘pretty boy’, consiguiendo un nuevo himno de empoderamiento para las mujeres.

Y es que inicialmente Hawái fue considerado por muchas mujeres como un tema con contenido machista, por lo que la compositora no dudó en crear su propia versión dándole su toque y un sentido diferente a la canción.

Originalmente la canción trata de una historia de desamor en la que el cantante se dirige a su expareja, quien ha comenzado una nueva relación; sin embargo, el protagonista duda que sea un amor real y considera que todo lo que comparte en las redes sociales es para darle celos.

En el caso de la versión de Luengo, el tema principal se centra en la poca sinceridad de su expareja, quien pese a que su historia llegó a su fin este sigue al pendiente de todo lo que hace ella.

“Deja de mentirte, la foto que subí con él diciendo que era mi cielo te tiene sufriendo por mí con un ataque de celos. Y dices que estás bien, pero hace tiempo que no eres sincero.

Déjame decirte pues vas contando por ahí que yo por ti me muero. Revisas mi estado de WhatsApp pa’ ver si hay alguien nuevo, ya me me olvidé de ti ya ves, no me escribas más que no te leo.

Sabes que no me hace falta na’, absolutamente na. Hawái de vacaciones, feliz por mil razones, perfil falso en Instagram pa’ que no vea cómo me chequeas”, es parte de la letra de la nueva canción.

Con información de: Grupo Fórmula