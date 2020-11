The Weeknd se luce cantando en español 'Hawái' al lado de Maluma (VIDEO)

En los fragmentos del video musical de "Hawái" que The Weeknd subió en una publicación, así como en historias de Instagram, se ve a él junto a Maluma cantando el exitoso tema, que en esta ocasión tiene una nueva versión

Hace tan sólo unas horas Maluma y The Weeknd compartieron una foto en la que se les ve juntos, dicha imagen desató los rumores de una posible colaboración entre los cantantes. Claramente esto quedó más que confirmado, ya que los famosos unieron su talento para lanzar el remix de uno de los más recientes éxitos: "Hawái". A través de Instagram, The Weekend compartió fragmentos del video musical del remix de “Hawái”, canción que hace unos meses se rumoró estaba dedicada a la ex novia de Maluma, Natalia Barulich, quien ahora es pareja del futbolista Neymar Jr.

En los fragmentos del video musical de "Hawái" que The Weeknd subió en una publicación, así como en historias de Instagram, se ve a él junto a Maluma cantando el exitoso tema, que en esta ocasión tiene una nueva versión en la que el intérprete de "Blinding Lights" canta en inglés, pero también en español.

The Weeknd canta el coro de la canción en español, algo que sin duda ha sorprendido a los seguidores del cantante. La colaboración entre el colombiano y The Weeknd ya está disponible en las diferentes plataformas de streaming.

Por si fuera poco, el video de la canción en la que se ve a Maluma y a The Weeknd en una locación con diferentes luces en tonos neon y en donde ambos visten de negro, ya cuenta con las casi 500 mil reproducciones en YouTube a menos de una hora de haberse publicado. Hace unas horas, The Weeknd sorprendió a sus seguidores al publicar una historia de Instagram en la que escucha y canta un fragmento de la canción "Como la flor" de Selena Quintanilla. Tal vez con su colaboración con Maluma puede que el canadiense en algún momento se anime a lanzar una canción en español. Por ahora, ya puedes disfrutar del remix de "Hawái", una canción que forma parte del nuevo disco de Maluma, "Papi Juancho"

