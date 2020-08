Ni te emociones, cines en Puebla no abrirán pese a estar en semáforo naranja

El gobernador Miguel Barbosa descartó que los cines, teatros y museos reabran en próximos días, a pesar que el estado se encuentra en color naranja en el semáforo COVID desde el pasado viernes 14 de agosto.

Esto luego de que el fin de semana, los poblanos llenaron los centros comerciales, donde no se respetó el aforo del 30% que decretó el gobierno estatal para evitar que los contagios se disparen tras la reapertura económica.

Durante su conferencia matutina, el mandatario estatal mencionó que hubo un comportamiento no adecuado por parte de la ciudadanía, por lo que su gobierno no permitirá la apertura de los cines, teatros y museos, hasta que se tenga un análisis sobre el avance de la pandemia sobre los primeros 15 días de desconfinamiento.

“No se está cumpliendo lo del tercio, me habló gente que iban a los centros comerciales y a los supermercados repletos, es decir, hubo un comportamiento no adecuado, no responsable de las gentes que van a realizar sus compras que bien pueden llegar y ver que está repleto y no entrar y comportamiento no responsable y violatorio de los decretos de los dueños de los establecimientos”.

Agregó que si después del análisis se detecta que la incidencia de contagio se mantiene controlada, ordenará una reapertura más grande, pero de manera paulatina.