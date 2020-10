Reabrirán caso Chalchihuapan para ir por Carrancá y Facundo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla retomará las omisiones que se cometieron el 2014 por la investigación del caso Chalchihuapan a raíz de la denuncia de la señora Elia Tamayo para completar la investigación correspondiente y poder sancionar a ex funcionarios del morenovallismo, como Facundo Rosas y Víctor Carrancá.

En entrevista, el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, refirió que en la dependencia a su cargo se revisa toda denuncia sin importar el delito o quién la presente, por lo cual acotó que se ampliará la carpeta de investigación a fin de reabrir el caso Chalchihuapan.

Refirió que retomarán todas las omisiones que se cometieron en la investigación en 2014 por parte de las autoridades en ese entonces por el asesinato del niño José Luis Tehuatlie, en Ocoyucan, durante un operativo. Cabe recordar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta denunció que se falsearon pruebas y se modificó el dictamen de la autopsia del menor.

“Este es un caso en el que se va a trabajar a partir de lo que se investigó, revisaremos qué no se investigó, qué omisiones hubo para tomar una determinación respecto a esos hechos, haremos una revisión amplia de todo”, dijo.

Esto después de que la señora Elia Tamayo, madre del menor de 13 años, murió a causa del golpe de una bala de goma en la cabeza, denunció directamente al ex titular de la SSP, Facundo Rosas Rosas, y el ex fiscal Víctor Carrancá, situaciones que si bien el fiscal no personificó, refirió que se ampliará la carpeta.

Detiene FGE a 20 por venta de alcohol adulterado

El fiscal detalló que en lo que va del año han detenido a un total de 20 personas involucradas en el tema de la venta, distribución y producción de alcohol adulterado en diferentes municipios del estado, situación que ha dejado a más de 80 muertos por intoxicación.

Refirió que este tema sigue en investigación desde mayo, además de que se han judicializado más casos de personas que han continuado con la distribución de éste. Recientemente precisó que tres de estos detenidos fueron en San Salvador El Seco.

Sigue prófugo el tío de ‘Yaz’: FGE

El fiscal acotó que aún no han localizado al tío de la pequeña Yatziri, de ocho años, por supuesto abuso sexual contra la menor, además de que habría un cuarto involucrado en este tema de violencia familiar.

Detalló que en cuanto se dé con esta persona se le aprehenderá, así como sucedió con sus padres, quienes ya fueron vinculados a proceso por violencia contra la menor, situación que la llevó a ser operada y estar internada en el Hospital del IMSS La Margarita.

Refirió que hay otra persona involucrada en este tema, sin embargo, por la propia naturaleza de la investigación no puede dar detalles sobre el cuarto implicado en este tema.