Franquicias ponen en su lugar al CCE: les faltó interés para utilizar terreno donado

Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, criticó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, al decir que les faltó interés y hasta responsabilidad para ocupar el predio que se les otorgó desde hace 15 años para construir su nueva sede: “Ahora que el gobierno les quiere retirar el terreno ya dieron patadas de ahogado, quieren hacer lo que no pudieron desde hace más de 10 años”.

En entrevista con CAMBIO, Lobato Galindo aprobó que el Gobierno del Estado de Puebla ahora busque recuperar el terreno ubicado sobre Cúmulo de Virgo, donado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde el año 2004 por el ex gobernador Melquiades Morales Flores, pues el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta señaló que no se cumplieron los proyectos de infraestructura.

“El terreno fue donado con un compromiso que era desarrollar un nuevo edificio del CCE que sustituyera al muy viejo y dañado que se encuentra sobre Reforma y la Colonia Amor. Pasaron los años y, bueno, volvieron a pasar otros años y el terreno se volvió ocioso. No pudieron hace 16 años, no pudieron hace ocho y no van a poder ahora. Es entendible que el gobierno quiera de nueva cuenta el terreno para darle un mejor uso”, señaló Lobato Galindo.

Y es que el empresario recordó que posterior al gobierno de Melquiades Morales Flores, fue el de Rafael Moreno Valle quien amenazó al CCE, donde estaba al frente Fernando Treviño Núñez, de quitarle el predio. Pese a ello, el ex gobernador les perdonó los impuestos y fue ahí donde intervino la empresa constructora BlueIcon para supuestamente levantar la obra por 500 millones de pesos, aunque finalmente no se hizo más que la excavación de suelo.

Ante ello, Francisco Lobato dijo que esto sólo fue una muestra de que el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, no reconoció que su error fue el no realizar de manera pronta el proyecto y únicamente buscó escudarse de que la empresa BlueIcon los defraudó con la obra.

“Esto pone en evidencia que no hay buena relación entre el CCE con el gobernador de Puebla, es claro que esto viene siendo el cerrojazo final a la relación, la demanda contra la empresa constructora parece más pretexto en vez de aceptar como caballeros que no cumplieron con el propósito de este terreno. Los que han estado todos estos años en el CCE no tuvieron el interés o la capacidad de hacer algo y aprovechar el terreno que tiene plusvalía” reveló.