Barbosa y AMLO exhiben cercanía y calidez en la gira de Tlaxcalantongo (FOTOS Y VIDEOS)

Andrés Manuel López Obrador y Miguel Barbosa Huerta mostraron una estrecha cercanía durante la gira del presidente el pasado sábado por la Sierra Norte de Puebla, para conmemorar el Centenario de la Muerte de Venustiano Carranza en Xicotepec.

El gobernador y el presidente en Tlaxcalantongo se saludaron de puño, se sonrieron y al término del evento platicaron de forma amable, según se apreció en el semblante de ambos. De hecho, Obrador dijo públicamente que regresaría a Puebla para saludar y abrazar a los poblanos, pues en esta ocasión la pandemia no lo permitió.

En este sentido, el mandatario estatal dio la bienvenida al presidente, a quien en su llegada saludó y con quien dialogó, mientras que durante su intervención recordó que la Revolución Mexicana fue el sello de la Tercera Transformación del país, además de que Venustiano Carranza fue uno de los precursores de este hecho histórico.

Aunado a esto, Barbosa Huerta recalcó que la Cuarta Transformación no debe tener grupos que peleen por el poder, ya que en estos momentos se debe mostrar la unidad para salir de la crisis sanitaria que ha azotado en los últimos ocho meses al país y al estado.

“Doy la bienvenida al presidente de todos y todas las mexicanas y mexicanos, al incansable, querido y admirado por nosotros, Andrés Manuel López Obrador. Lo abrazamos presidente, aquí en Tlaxcalantongo (…), para mí hay dos presidentes que han llegado al cargo bajo el sufragio efectivo no reelección, es Madero en 1910 y Andrés Manuel López Obrador en 2018”, dijo.

Por su parte, el mandatario Federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo una semblanza respecto al actuar de este personaje histórico asesinado en mayo de 1920, además de que recordó las etapas de las cuatro transformaciones que ha vivido México, como la Independencia, la Reforma y la Revolución.

El mandatario Federal concluyó que a pesar de la crisis económica y la pandemia del coronavirus, el país y el estado saldrán adelante, además de que prometió regresar a la entidad poblana el próximo año, pues destacó que no es como otros gobernantes, pues él se mantendrá cercano al pueblo de México.

“Yo tengo principios e ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación y nunca jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar”, expresó el presidente.