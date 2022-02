Cómplices del feminicidio de Karla López Albert no tienen sentencia a 8 años del caso

Aunque han pasado ocho años del caso del feminicidio de Karla López Albert y su bebé, parece ser que la justicia no se ha querido poner de su lado, pues los dos cómplices que ayudaron a su ex pareja, Manuel Forcelledo, a golpearla y asesinarla, aún no reciben sentencia debido a un recurso legal que interpusieron ante un juez.

El feminicidio de Karla López Albert, que ocurrió el 8 de febrero de 2014, conmocionó a todos los poblanos, pues la joven, que se encontraba embarazada, le fue tendida una trampa por su ex pareja, quien la citó en un punto y posteriormente este sujeto, con ayuda de sus cómplices, la sometieron y la golpearon al grado de provocarle un aborto. Finalmente la asfixiaron y su cuerpo fue abandonado en la Ciudad de México.

Aunque estos sujetos fueron detenidos tratándose de la ex pareja de la víctima identificada como Manuel Forcelledo y sus cómplices Rodrigo Augusto Solís Cano alias ‘El Roko’ y Moisés Cordero Hernández alias ‘El Moy’, tuvieron que pasar siete años para que a la mente maestra de este cruel hecho se le dictara la sentencia de 76 años de prisión por los delitos de feminicidio, aborto y violación equiparada.

Sin embargo, a este caso aún no se le ha hecho justicia en su totalidad, pues este miércoles, Carlos López Guzmán y Esperanza Albert, padres de la joven asesinada, comunicaron que resta dictar las sentencias de los dos sujetos que fueron contratados por Manuel Forcelledo para asesinar a Karla.

Asimismo, revelaron que ‘El Roko’ y ‘El Moy’ recusaron al juez penal de Cholula a que se inhiba de conocer del asunto; esto significa que ambos cómplices de Forcelledo Nader pidieron que la autoridad judicial que lleva el feminicidio de Karla, no intervenga en su proceso jurídico por considerar que su imparcialidad no está garantizada.



“La recusación fue radicada en la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia y hasta la fecha, o sea después de un año, la segunda sala no se ha pronunciado en relación a la recusación hecha por los procesados, por lo que no existe resolución y por lo tanto, el Juez no ha podido dictar las sentencias”, dieron a conocer los padres de la joven que fue asesinada con 5 meses de embarazo.



Ante ello, el señor Carlos y la señora Esperanza exigieron a las autoridades a que resuelva la situación para que se aplique todo el peso de la ley a ambos sujetos que participaron en el feminicidio de su hija.