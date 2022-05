Puebla entre los 7 estados menos competitivos del país; aumento en inseguridad el principal factor: IMCO

El Índice de Competitividad Estatal colocó a Puebla entre las siete entidades con menor capacidad para generar, atraer y retener inversiones, lo que representa una caída de dos lugares pues la investigación de IMCO detalló que en el presente año aumentó la incidencia delictiva, los robos que no son denunciados, percepción de inseguridad y la cantidad de personas con ingresos por debajo del índice del bienestar.

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Puebla es el lugar 25 en cuanto a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, esto significa que cayeron dos lugares, pues en la medición de 2021 la entidad se situó en el lugar número 23.

Y es que en este periodo de tiempo los indicadores que aumentaron fueron los que tienen que ver con temas de seguridad pues tan solo la incidencia delictiva aumentó 1.6 por ciento, pues para el presente año 11.3 delitos se cometieron por cada cien mil habitantes, mientras que en la edición anterior solo eran 9.7 por la misma medición.

A su vez en el presente año creció el número de habitantes que sufrió algún delito, pero prefirió no denunciar, ya que nueve de cada 10 poblanos víctima de cualquier incidente no lo reportó ante las autoridades competentes, sin embargo, el documento no detalla las razones.

Por otra parte la percepción de inseguridad también aumentó, pues el 12 por ciento de los poblanos se sintió inseguro, aun y cuando estaba en su entorno habitual, esta cifra se compara con solo el 10 por ciento que tenía no se sentía seguro en la edición anterior del 2021.

En este sentido el costo de los delitos también aumentó, pues para la última actualización en promedio cada robo tuvo un costo de tres mil 48 pesos, es decir 339 más de los dos mil 709 que se robaban en el año anterior.

Sin embargo, no fueron los únicos indicadores que aumentaron, ya que también otros en materia laboral como fue la desigualdad salarial, este indicador refiere a las personas que ganan hasta un salario mínimo por jornada, pues pasó de ser solo el 3.7 de los poblanos al 4.5.

También creció el número de personas cuyo salario no le es suficiente para adquirir mensualmente tanto la canasta básica alimentaria, como de servicios, esto sucede con el 3.5 por ciento de los poblanos; finalmente el 26 por ciento de los trabajadores señaló que excede la jornada de trabajo de ocho horas y no es remunerado conforme a la ley.