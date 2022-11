¡Fuertes declaraciones! Cynthia Klitbo confiesa que su mamá la vendió cuando era niña

La famosa actriz, Cynthia Klitbo, impactó al revelar que su mamá la vendió cuando era pequeña, luego de que su padre muriera, confesó todo lo negativo que tuvo que pasar de niña y la razón por la que su carácter es fuerte.

Fue durante el reality ‘Secreto de Villanas’, en donde Klitbo narró uno de los peores momentos que ha pasado en su vida.

De acuerdo con lo expuso por la actriz, en el segundo episodio del reality show ‘Secreto de Villanas’, Cynthia Klitbo se sinceró junto a Aylín Mujica, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mints.

Explicó que cuando su papá murió, Elisa Gamboa -su madre- y ella se fueron a vivir a Brasil, en donde vivió varias humillaciones.

Asimismo, Cynthia Klitbo causó impacto al revelar que cuando su mamá empezó a salir con un brasileño, el dinero de su padre era gastado a diestra y siniestra sin que ellas importaran.

En este sentido, Cynthia Klitbo añadió que sufrió de la ausencia de su madre:

Finalmente, Klitbo mencionó que tuvo una infancia dolorosa, pues además de lo anterior, su madre la vendió a un hombre que la ayudaría presuntamente a grabar un disco.

“Yo iba a hacer un disco, y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz de pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre”, indicó.

Recordó que cuando iba en el avión se dio cuenta que el hombre no era ningún mánager. Apuntó que terminó con un borracho en Houston, que la dejó irse cuando se puso a llorar:

“El mánager se quedó en la escalera y cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada qué ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, reveló.