CEN de Morena le jala la oreja a Salomón: legisladores firmaron una carta para no aprobar el tarifazo (VIDEO)

Eurípides Flores, director jurídico del CEN de Morena y el poblano más cercano a Mario Delgado, respondió al presidente del coordinador de la bancada del partido, Sergio Salomón Céspedes, al señalar que firmaron una carta compromiso para no contravenir los valores de la ‘Cuarta Transformación’ ante la iniciativa que presentó para cobrar el DAP en los municipios de Puebla.

A través de un video publicado en redes sociales, Eurípides Flores hizo un llamado a los legisladores locales para que no realicen una votación en contra de la ciudadanía ya que los documentos oficiales del partido establecen que no se incrementaría o crearía un nuevo impuesto.

Ante esto recordó que todos los legisladores morenistas en el Congreso de Puebla, firmaron una carta compromiso en donde estipularon no contravenir a los valores del partido: ‘no robar, no mentir y no traicionar’; a la par consideró que la aprobación del cobro del DAP representaría una traición a la ciudadanía.

“Queremos recordarle a las compañeras y compañeros que cuando ellos participaron en el proceso interno de Morena se comprometieron firmando esta carta que les voy a leer muy rápido: me comprometo a conducirme con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo así como promover el proyecto y los valores de la Cuarta Transformación”, sentenció Eurípides Flores.