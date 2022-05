Congreso intervendrá en designación del edil interino de Acatlán si el suplente se niega: Silva

La diputada Mónica Silva Ruiz advirtió que si el suplente Arturo Cajica Gómez llega a negarse a ocupar la presidencia municipal de Acatlán de Osorio el Congreso estatal designará quien ocupará el cargo como edil de la demarcación.

La legisladora expuso que como lo marca la ley por el momento se deberá respetar las decisiones que tome el Cabildo de Acatlán de Osorio, pues es este organismo el cual podría designar al suplente del presidente Arturo Cajica Gómez como el próximo edil del municipio.

Sin embargo, Silva Ruiz aseveró que en caso de que el suplente se niegue a aceptar la designación por algún motivo el Cabildo de Acatlán tendrá 15 días para poder determinar a la persona que podría asumir el cargo como presidente municipal de la ciudad; en caso de que no llegue a suceder así el Congreso local buscará a la persona que podría ocupar el cargo.

“Si el suplente por algún motivo dijera, no tengo interés en ser el presidente municipal pues entonces tendría el Cabildo 15 días para poder tomar la determinación de quien podría asumir la presidencia, en caso de que no fuera así, es ahí donde nosotros estaríamos entrando en la designación de la presidencia municipal”.

A la vez, Silva informó que hasta el momento no ha llegado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que ella preside algún documento que tenga que ver con la designación sobre el próximo presidente municipal de Acatlán de Osorio, pero agregó que todavía se encuentra en el periodo estipulado para realizar la elección.

“En este momento la Comisión que tengo el honor de presidir no ha llegado ningún tema en lo particular sobre esta situación, porque reitero no se han agotado los tiempos que tiene el propio Cabildo que es la máxima autoridad”, apuntó Silva.