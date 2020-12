Actitud machista de Claudia al revictimizar a mujeres que sufrieron violencia familiar

Lamentó que no se tengan las condiciones necesarias para garantizar un buen trato para las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia

La diputada Nora Merino Escamilla señaló como una actitud machista el hecho de que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no se enfoque en la falta de atenciones para las mujeres que se acercan al Refugio Temporal de Atención Integral para ayudar a mujeres tras haber sufrido algún tipo de violencia, prefiriendo posicionarse de cara al 2021 politizando un tema como lo es la toma del Congreso del Estado.

En entrevista para CAMBIO, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local destacó que la alcaldesa debe enfocarse en las tareas que tiene pendientes en el municipio, ya que no ha logrado concluir las metas que se propuso durante el 2020 y ya está trabajando en su proyección política de cara al 2021.

Asimismo, pidió que se centre en las funciones que sí le competen al Ayuntamiento de Puebla, como lo es brindarle una mejor atención a las mujeres que acuden al albergue municipal después de haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia, ya que el ignorar su situación es un acto machista, y no politizar temas que le competen al Congreso Local.



“Que la alcaldesa priorice los temas que le competen como presidenta municipal, como es la atención al albergue del DIF municipal, creo que sí es una actitud machista el no estar dándole atención a lo importante por estar atendiendo lo urgente, pero lo urgente políticamente hablando porque pareciera que eso es para ella”, indicó Nora Merino Escamilla.



Por otro lado, la diputada del PES recordó que el DIF Municipal ha sido señalado en diversas ocasiones por distintas irregularidades, como lo fue la adquisición de 15 mil juguetes de los cuales no se tiene certeza que los tengan en resguardo, o la compra y entrega de minidespensas con sobrecosto para que las familias poblanas afrontaran la pandemia, sumándose ahora el descuido del refugio para mujeres violentadas.

Finalmente, lamentó que no se tengan las condiciones necesarias para garantizar un buen trato para las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, por lo que el Gobierno del Estado intervendrá para verificar el funcionamiento del refugio.

En su edición digital, CAMBIO documentó tres denuncias por parte de mujeres que estuvieron en el Refugio temporal de Atención Integral del Ayuntamiento de Puebla, donde revelaron que eran puestas a fregar los pisos y hacer la limpieza del inmueble para que estuvieran ‘entretenidas’ ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales.

Inclusive, deben identificar al personal del Ayuntamiento como “custodios”, no se les da de comer tres veces al día y en algunas ocasiones sólo les dan de cenar té con galletas, no reciben atención psicológica recomendada al tener sólo un día de consulta, finalmente, denunciaron que el trato de los niños es igual de pésimo al no atender sus necesidades básicas.